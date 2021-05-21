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Дві борчині з Львівщини стали чемпіонками Європи

Юлія Осим

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Дві спортсменки з Львівщини стали чемпіонками Європи з вільної боротьби відразу у двох вагових категоріях. Майстрині спорту у фіналі чемпіонату U-23 серед жінок зустрілися з росіянками та перемогли в обох поєдинках.

20 травня відбулися фінали чемпіонату Європи з вільної боротьби.

19-річна майстриня спорту України міжнароднодного класу Оксана Чудик стала чемпіонкою у ваговій категорії 68 кг.  Дівчина навчається у Львівському фаховому коледжі спорту.  Її тренують Олександр Раковський та Степан Ткачишин.

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А 22-річна майстриня спорту України Христина-Зоряна Демко виступала у вазі до 55 кг. Її тренерами є Андрій Стаднік та Ярослав Вуйцік. Нещодавно спортсменка  також стала бронзовою призеркою дорослого чемпіонату Європи. Христина-Зоряна Демко є вихованицею Львівської обласної спеціалізованої спортивної школи «Спартаківець».

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Фото ЛОДА

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