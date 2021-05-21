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22-річному мешканцю Львівщини, який побив і пограбував пенсіонера, загрожує тюрма

Юлія Осим

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На Львівщині 22-річний мешканець Стрийського району напав на пенсіонера та кілька разів вдарив каменем по голові. Потім вкрав у чоловіка гроші та втік. За це зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Подія сталася 19 травня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення від 64-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району про те, що поблизу будинку невідомий чоловік побив його, відібрав гроші та втік.

Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу нападника — ним виявився 22-річний мешканець Стрийського району. Зловмисник побачив, як потерпілий зняв гроші у банкоматі. Відтак, супроводив його до помешкання, після чого наніс кілька ударів каменем по голові та витягнув з кишені куртки гроші в сумі 4 200 гривень.

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Нападника затримано. 20 травня йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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