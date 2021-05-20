Журналісти – воїнам. У Львові реалізують унікальний проєкт на підтримку українських захисників

У Львові волонтери та журналісти реалізують унікальний проєкт на підтримку українських захисників на передовій «Журналісти – воїнам». Його ідея – допомогти військовим через слово і книжку. Творчі роботи об’єднають у збірку, кошти з реалізації якої підуть на закупівлю приладів спостереження для війська. Про це повідомляє Львівський портал.

Ініціаторами ідеї стали волонтерська ініціатива «Львівський лицар», яка від початку війни на сході допомагає нашим захисникам, спільно з львівськими медійниками. 20 травня відбулася презентація започаткованого проєкту «Журналісти – воїнам».

«Ми би хотіли, щоб журналісти також мали можливість долучитися до допомоги нашим українським воякам у свій творчий спосіб. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб зібрати творчі роботи журналістів – це може бути поезія, есеї, навіть репортажі, але коли вони більш творчо опрацьовані. Ці тексти ми плануємо зібрати в одну книгу, видати її, і тоді через поширення та продаж цієї книжки зібрати кошти на закупівлю тих чи інших речей, які потрібні зараз на фронті», – відзначив один з ініціаторів проєкту, співкоординатор волонтерської ініціативи «Львівський лицар» Андрій Салюк.

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Війна триває, відтак, захисники надалі потребують допомоги. На сьогодні волонтери вже зробили та передали близько тисячі перископів, які врятували щонайменше три життя. З допомогою цих приладів хлопці можуть вести спостереження, не висуваючи голову за окопи або з бійниці ножа. Крім того, завдяки перископам можна вести коригування артилерії. Проте навіть такі прості речі, зроблені зі звичайних матеріалів, потребують фінансових вкладень. Завдяки започаткованому проєкту волонтери планують надалі виготовляти та передавати прилади на фронт.

«В останні роки війна зникла з перших шпальт видань, це далеко не перші сюжети у теленовинах. Все десь потихеньку гудить, ніби війна вже закінчилася, але насправді вона ще не починалася. Чергове масштабне вторгнення ворога – це лише питання часу. Зараз дуже потрібна увага людям, які знаходяться на нулі. Дуже важливо мати тісний зв’язок з мирним тилом. І журналісти можуть нагадувати, що у нас нічого не закінчилося, і цікаві історії розповідати теж потрібно. Повірте, там безліч історій, пов’язаних з людськими долями», – розповів військовий оператор та волонтер Сергій Тахмазов.

Щодо виданої книги журналістських творів, то частину тиражу передадуть хлопцям на передову, у так звані їхні польові бібліотеки. Ще частину поширять між благодійниками та усіма охочими придбати видання та допомогти військовим. Відтак, за ці кошти придбають прилади спостереження, яких у зоні бойових дій все ще бракує.

«Просимо долучитися до проєкту усіх журналістів, які пишуть есеї, художні репортажі, вірші, короткі форми прози. Так само ті, хто не стане автором роботи, може допомогти максимально популяризувати цю книжку, щоб як кажуть кожна собака знала, що є таке видання. Наразі започатковуємо ініціативу на Львівщині, а далі можливо поширимо на інші області», – відзначив журналіст та співініціатор проєкту Роман Онишкевич.

Бо війна стосується всіх! Перемога залежить від кожного!

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