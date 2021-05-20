«Умка» й «Лаша Сван»: затримали двох впливових в Україні «злодіїв у законі»

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Національна поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні. Вони через своїх представників тримали криміналітет у державі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі міністерства.

Правоохоронці заявляють, що встановили всі сфери діяльності «злодіїв у законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» та їхні зв’язки. Вони нібито вихідці з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання.

Згадані люди, як вказують в МВС, контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

Реклама партнерів

Зазначається, що документування протиправної діяльності «ворів в законі» відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого «положенця» та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих» та четверо кримінальних «авторитетів».

Другий етап відбувся вчора, 19 травня. Поліцейські затримали двох «ворів в законі»: «Умку» – в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, «Лашу Сван» – в готелі.

«Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю… Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищать це ганебне кримінальне явище», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Злодіям у законі» інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у кримінальному статусі – стаття 255-1 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відомо, що «Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван», «вор в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

За даними УП, «Умка» –це 48-річний уродженець Дніпра Сергій Олійник, який був уведений у ранг «злодія в законі» в лютому 2014 року в Санкт-Петербурзі. Посередником виступив відомий одеський бандит Володимир Мєлкій на прізвисько Полтава.

«Лаша Сван» (Лаша Очамчирський) – 47-річний уродженець грузинського міста Руставі Лаша Джачвліані, якого не раз затримували в Києві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: МВС