У Львові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних

У Львові нетверезий водій намагався дати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 23-ї години на перехресті вулиць Петлюри – Садова патрульні зупинили за порушення ПДР 45-річночного водія автомобіля BMW.

У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності двох свідків він пройшов перевірку на пристрої Drager, результати якого засвідчили вміст алкоголю в крові 2,3 проміле.

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Від моменту зупинки чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень. Жодні попередження на нього не діяли.

На місце події згодом викликали слідчо-оперативну. Але навіть факт приїзду слідчих не зупинив чоловіка. Його дружина привезла гроші і він підійшов до службового автомобіля патрульних і поклав їх на коліна поліцейського.

У підсумку на порушника склали відразу два протоколи за надання неправомірної вигоди та керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Гроші в сумі 9 тисяч 800 гривень було вилучено.

Тепер горе-водію загрожує штраф із позбавленням посвідчення водія та навіть можливе позбавлення волі до чотирьох років.

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