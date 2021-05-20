ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних

Олександра Грибалева

|

У Львові нетверезий водій намагався дати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 23-ї години на перехресті вулиць Петлюри – Садова патрульні зупинили за порушення ПДР 45-річночного водія автомобіля BMW.

У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. В присутності двох свідків він пройшов перевірку на пристрої Drager, результати якого засвідчили вміст алкоголю в крові 2,3 проміле.

Реклама партнерів

Від моменту зупинки чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень. Жодні попередження на нього не діяли.

На місце події згодом  викликали слідчо-оперативну. Але навіть факт приїзду слідчих не зупинив чоловіка. Його дружина привезла гроші і він підійшов до службового автомобіля патрульних і поклав їх на коліна поліцейського.

У підсумку на порушника склали відразу два протоколи за надання неправомірної вигоди та керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Гроші в сумі 9 тисяч 800 гривень було вилучено.

Тепер горе-водію загрожує штраф із позбавленням посвідчення водія та навіть можливе позбавлення волі до чотирьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...