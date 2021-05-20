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У Львові 58-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві товариша взяли під варту

Юлія Осим

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У Львові 58-річному чоловіку, якого підозрюють в умисному вбивстві товариша, взяли під варту. Зловмисникузагрожує до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронцями встановлено, що 10 травня цього року близько 12 години дня підозрюваний перебував у квартирі на вулиці Драгоманова у Львові, де під час розпивання алкоголю спільно із 67-річним товаришем вчинив бійку. Фігурант взяв кухонний ніж та наніс ним 4 удари у черевну порожнину потерпілого. Після цього, щоб довести задумане до кінця, він взяв кухонний молоток для відбивання м`яса та наніс 6 ударів в обличчя жертви, чим спричинив множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку, що призвели до смерті останнього.

Суд задоволив клопотання Галицької окружної прокуратури про обрання 58-річному львів’янину, підозрюваному в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Нагадаємо, у Львові чоловік жорстоко вбив свого товариша, а потім намагався спалити тіло.

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