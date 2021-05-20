Серед президентів українці найбільше довіряють Зеленському, а найкращим вважають Кучму – опитування

У рейтингу президентів незалежної України громадяни найбільше довіряють чинному главі держави Володимиру Зеленському. Водночас серед усіх вважають найкращим Леоніда Кучму. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», передає Львівський портал.

Рейтинг українських президентів за рівнем довіри виглядає так:

Володимир Зеленський – довіряють 46%, не довіряють 51%

– довіряють 46%, не довіряють 51% Леонід Кучма – довіряють 36%, не довіряють 58%

– довіряють 36%, не довіряють 58% Леонід Кравчук – довіряють 36%, не довіряють 53%

– довіряють 36%, не довіряють 53% Віктор Ющенко – довіряють 29%, не довіряють 66%

– довіряють 29%, не довіряють 66% Петро Порошенко – довіряють 24%, не довіряють 75%

– довіряють 24%, не довіряють 75% Віктор Янукович – довіряють 15%, не довіряють 82%.

Як видно, у порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у Зеленського помітно відрізняється у кращий бік, аніж у двох його попередників Порошенка та Януковича.

Також опитувані сказали, що якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 30,2% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Водночас 12,8% підтримали б Петра Порошенка, 11,9% – Юрія Бойка, 11,1% – Юлію Тимошенко, 7,6% – Ігоря Смешка, 5,1% – Євгена Мураєва. Підтримка інших кандидатів нижче 5%.

Реклама партнерів

Загалом, серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, вважають найкращим Леоніда Кучму (23%). 18% відповіли, що найкращим Президентом є Володимир Зеленський, 14% вважають, що найкращим був Петро Порошенко, 13% вважають, що найкращим був Віктор Янкукович, 12% – Леонід Кравчук та лише 7% – Віктор Ющенко. Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% – не змогли відповісти.

Зазначається другий рік правління Президента Зеленського чверть опитаних оцінюють на відмінно або добре, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо. Відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного Глави держави мешканці Заходу та Центру, молодь, виборці Зеленського.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.