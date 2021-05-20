На Львівщині викрили банду наркоторговців

На Львівщині поліція викрила групу наркоторговців. Зловмисники щоденно реалізовували близько 30 доз наркотичного засобу «канабіс» та близько 200 нарковмісних таблеток на загальну суму понад 12 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 32-річна мешканка Дрогобича здійснює збут наркотиків та психотропних речовин. Також встановлено, що вона є учасником злочинної групи, яка займається незаконним вирощуванням та реалізацією наркотичних речовин на території Львівської області.

«Злочинна група щоденно збувала близько 30 доз наркотичного засобу «канабіс» та близько 200 нарковмісних таблеток «з рук в руки». Розрахунок здійснювався у готівковій формі при зустрічах. Загальний щоденний оборот від продажу наркотиків та психотропних речовин складав понад 12 тисяч гривень», – кажуть у поліції.

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19 травня поліцейські затримали жінку-збувача під час реалізації наркотиків. Також правоохоронці встановили інших учасників угрупування. Зокрема, організували та налагодили збут наркотиків раніше неодноразово судима 68-річна мешканка Дрогобича та 52-річного місцевий мешканець. Постачальником був 28-річний мешканець Дрогобицького району.

Крім того, у рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України, проведено три санкціоновані обшуки за місцем проживання затриманої та інших учасників злочинної групи.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили пакетики та паперові згортки з наркотичним засобом «канабіс» і «амфетамін», нарковмісні таблетки, а також електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків та грошові кошти, отримані від злочинної діяльності. Все вилучене скероване на експертне дослідження.

Вирішується питання про повідомлення затриманій підозри у скоєнні правопорушень, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення підозр іншим учасникам злочинної групи. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція