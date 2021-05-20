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На Львівщині поліцейський погорів на «кришуванні» масштабного розкрадання лісу

Юлія Осим

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СБУ на Львівщині викрила поліцейського, який кришував масштабне розкраадння лісу. За сприяння у закритті кримінальних проваджень він брав систематичні хабарі. Правоохоронця-порушника затримали «на гарячому». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

За отримані хабарі поліцейський покривав протиправну діяльність приватних пилорам. Спецслужбою задокументовано, що зловмисник гарантував сприяння у закритті кримінальних проваджень, які були розпочаті під час фіксації крадіжок лісу. Він обіцяв виготовити підроблені документи, за якими можна було безперешкодно перевозити крадену лісопродукцію та пиломатеріали.

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Зловмисника затримали під час чергового одержання неправомірної вигоди. Гроші поліцейський отримав за «послуги» із закриття кримінального провадження за незаконне перевезення лісоматеріалу.

Відтак, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) ККУ вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших додаткових фактів отримання хабарів поліцейським та встановлення його спільників серед правоохоронців.

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Фото Управління СБУ у Львівській області

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