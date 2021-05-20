На Львівщині поліцейський погорів на «кришуванні» масштабного розкрадання лісу

СБУ на Львівщині викрила поліцейського, який кришував масштабне розкраадння лісу. За сприяння у закритті кримінальних проваджень він брав систематичні хабарі. Правоохоронця-порушника затримали «на гарячому». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

За отримані хабарі поліцейський покривав протиправну діяльність приватних пилорам. Спецслужбою задокументовано, що зловмисник гарантував сприяння у закритті кримінальних проваджень, які були розпочаті під час фіксації крадіжок лісу. Він обіцяв виготовити підроблені документи, за якими можна було безперешкодно перевозити крадену лісопродукцію та пиломатеріали.

Реклама партнерів

Зловмисника затримали під час чергового одержання неправомірної вигоди. Гроші поліцейський отримав за «послуги» із закриття кримінального провадження за незаконне перевезення лісоматеріалу.

Відтак, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) ККУ вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших додаткових фактів отримання хабарів поліцейським та встановлення його спільників серед правоохоронців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото Управління СБУ у Львівській області