Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

На Львівщині протягом 20-22 травня очікується надзвичайна та висока пожежна небезпека. Рятувальники закликають мешканців правил поведінки на природі та не провокувати виникнення вогню. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Львівщини, передає Львівський портал.

Так, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 20 –22 травня на Львівщині очікується місцями надзвичайна (5-й клас) та висока (4 –й клас) пожежна небезпека.

Мешканців області закликають бути обережними та не провокувати пожежі на відкритих територіях.

Правила безпеки при надзвичайній і високій пожежній небезпеці:

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не залишайте непогашеними багаття в лісі;

не кидайте незагашені сірники і недопалки на суху траву;

не випалюйте сміття на присадибних ділянках;

не розводьте відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями;

слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем;

пояснюйте друзям і знайомим, що їхня необережність може стати причиною пожежі.

«Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!», – наголошують надзвичайники.

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