Голова Укравтодору став міністром інфраструктури

Верховна Рада підтримала призначення міністром інфраструктури України голови Укравтодору Олександра Кубракова. За це рішення проголосували 284 народні депутати. Про це повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у парламенті Кубраков відзвітував про досягнення програми «Велике будівництво» під час свого головування «Укравтодором». Зокрема, він нагадав про формування 1,5–2% ВВП як наслідок програми за даними НБУ та КШЕ, роботу з довгобудами (йдеться про міст через Хаджибейський лиман, Запорізький міст), створення близько 50 тисяч робочих місць.

Серед пріоритетів новий міністр назвав залізничний транспорт, зокрема стабілізацію фінансового стану «Укрзалізниці»: оптимізацію витрат, організація прозорих та конкурентних закупівель. Також зауважив потребу в оновленні матеріально-технічної бази підприємства: нові потяги, колії та технології.

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Щодо Укртрансбезпеки очільник відомства очікує повноцінний запуск WiM-систем (системи автоматичного вагового контролю) та забезпечення фінансування відомства, доукомплектування штату.

Кубраков зупинився на питання портової інфраструктури, рівень зносу основних фондів якої сягає 80-90%. Серед пріоритетів – оновлення інфраструктури, проведення концесійних конкурсів портів для залучення інвесторів, а також реформа ринку видачі паспортів морякам.

Завершив виступ Кубраков авіагалуззю. У планах – розвиток існуючих аеропортів, створення мережі регіональних аеропортів. Крім того – створення національного авіаперевізника.

Зазначимо, Олександр Кубраков був обраний до Верховної Ради за списками партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року. Проте вже за декілька місяців депутат склав мандат та у грудні того ж року очолив Укравтодор.

Нагадаємо, вчора, 18 травня Верховна Рада підтримала відставку очільника міністерства інфраструктури Владислава Криклія. Він був на посаді 20 місяців.

19 травня Денис Шмигаль вніс до Ради подання на призначення міністрів.

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