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Українець Романчук – чемпіон Європи з плавання

Андрій Котенський

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Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи на дистанції 1500 м вільним стилем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК України.

«Підопічний Петра Нагорного здобуває золото на дистанції 1500 м вільним стилем і приносить збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, що проходить у Будапешті», – йдеться у повідомленні.

У фіналі запливу Романчук приплив першим з результатом 14:39.89. Він випередив свого головного суперника із Італії більш як на 3 секунди.

Для Михайла Романчука це перша перемога на змаганнях такого рівня в кар’єрі. До цього на цій дистанції він фінішував другим – на ЧЄ у 2018 році, а також на чемпіонатах світу у 2017 та 2019 роках.

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