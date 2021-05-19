У Самбірській районній лікарні відкрили нове приймальне відділення

У Самбірській районній центральній лікарні відкрили після реконструкції приймальне відділення. Ремонтні роботи у межах програми «Велике будівництво» розпочали у червні минулого року. Фінансування виділяло з державного та місцевого бюджетів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Реконструкція обійшлася у понад 6 млн грн. У лікарні провели внутрішні оздоблювальні роботи, замінили системи вентиляції, каналізаційну мережу, систему водопостачання, влаштували критий навіс та проведели благоустрій території. На сьогодні будівельна готовність об’єкту – 100 %.

Також у межах державної програми закуплено за кошти державного бюджету та поставлено в лікарню відповідно нове медичне обладнання: комп`ютерний томограф, ультразвукову діагностичну систему та рентгенівську діагностичну систему.

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Відділення екстреної медичної допомоги у Самбірській лікарні працює цілодобово та надає допомогу у невідкладних станах. За рік тут госпіталізують понад 10 тисяч хворих на стаціонарне лікування.

Нагадаємо, у межах реалізації програми «Велике будівництво» на Львівщині реконструювали 8 приймальних відділень це Новояворівська районна лікарня, Львівська лікарня швидкої медичної допомоги , 8-а міська лікарня м. Львова, Самбірська районна лікарня, Львівська обласна клінічна лікарня, Червоноградська міська центральна лікарня, Стрийська центральна районна та Дрогобицька міська лікарня №1.

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Фото ЛОДА