У Львові створили ще один індустріальний парк: створять 1000 робочих місць

У Львові створено індустріальний парк «Спарроу Парк Львів». 14 травня Мінекономіки включило об’єкт до Реєстру індустріальних парків. Він є другим після «Рясне-2» індустріальним парком у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Індустріальний парк площею майже 19 га розміщений у межах Львова у промисловій зоні Сигнівка. Ініціатором його створення є ТОВ «Спарроу Індастріз», а термін функціонування парку 30 років.

Функціональне призначення індустріального парку:

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машинобудування та металообробка;

логістика (urban logistics);

легка та харчова промисловість;

переробна галузь;

деревообробна, поліграфічна галузь;

інші галузі, сумісні із вищезазначеними.

Зазначимо, що облаштування інфраструктури «Спарроу Парк Львів» єрієнтовно становить 316 млн грн. Також ще майже 1,6 млн грн складе будівництво об’єктів. Фінансування створення та функціонування індустріального парку здійснюватиметься ініціатором ТОВ «Спарроу Індастріз» за власні кошти, кошти приватних інвесторів, а також із залученням кредитних ресурсів.

В індустріальному парку планують створити близько 1 000 робочих місць.

У мерії додали, що мета створення парку – забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Львова, Львівського регіону та України в цілому, посилення бізнес активності, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної виробничої та логістичної інфраструктури.

Також нагадаємо, що наприкінці 2018 року міська рада прийняла Програму перспективного розвитку промислових зон м. Львова, в якій визначила дві перспективні зони – Сигнівка та Рясне-2, та напрацювала план заходів їх інфраструктурного розвитку та підвищення інвестиційної привабливості. Промзона Сигнівка, загальною площею 92 га, розташована на західній окраїнні міста, поруч із вул. Городоцькою та кільцевою дорогою. Завдяки розвитку інженерної та транспортної інфраструктури промзони, місту вдалось залучити 4 промислових інвесторів, та отримати до міського бюджету понад 250 млн. грн. прямих інвестицій з продажу земельних ділянок.

Зокрема, 27 жовтня 2020 р. місто продало земельну ділянку площею 18,8242 га на аукціонних торгах компанії ТОВ «Спарроу Індастріз». У квітні 2021 р. виконавчий комітет Львівської міської ради видав містобудівні умови та обмеження ТОВ “Спарроу Індастріз” для будівництва 1 черги виробничих та складських будівель.

Це вже другий індустріальний парк створений у м. Львові. Перший – Львівський індустріальний парк «Рясне-2» було створено у 2014 році. Загалом в Україні до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 49 індустріальних парків.

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