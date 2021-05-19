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У Львові насмерть розбився водій компанії «Ензим»

Ольга Денисяка

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У середу, 19 травня, на розвороті вулиці Луганської біля вулиці Стрийської розбився службовий мікроавтобус Fiat львівської компанії «Ензим». Внаслідок аварії загинув 56-річний водій компанії Іван Мудрик, ще троє пасажирів травмувалися. Про це повідомили у компанії «Ензим», передає Львівський портал.

За попередніми даними, водію в дорозі стало погано, через це він втратив керування і врізався у стовп.  У трьох пасажирів автівки незначні травми, вони зараз на обстеженні у лікарні.

«За попередніми даними, водію Івану Мудрику в дорозі стало погано, внаслідок чого він втратив керування та врізався в стовп. На превеликий жаль, наш колега помер. У трьох пасажирів автівки незначні травми, вони зараз на обстеженні у лікарні. Інші учасники дорожнього руху внаслідок ДТП не постраждали», – йдеться в повідомленні.

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У компанії зазначають, що зранку чоловік пройшов дорейсовий медичний огляд і його показники були в нормі, тож медики допустили водія до роботи.

«За висновками дорейсового огляду водіїв, який Іван Мудрик пройшов сьогодні о 07:56, його показники були в нормі та він був допущений лікарем до виконання своїх обов’язків. Всією командою «Ензиму» глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті нашого колеги», – йдеться у повідомленні.

Івану Мудрику було 56 років. У команді «Ензиму» він працював із 2009 року.

У Нацполіції Львівщини аварію наразі не коментували.

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