ОСТАННІ НОВИНИ

На Личаківському кладовищі спіймали «на гарячому» крадійку квітів з могил

Юлія Осим

|

На Личаківському цвинтарі у Львові жінка викрадала квіти з могил. Злодійку спіймали «на гарячому» близько полудня 19 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформували ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар», о 11.50 год охорона кладовища затримала жінку, яка викрадала квіти з могил. Зловмисницю передали поліції, яка приїхала на виклик.

«Наша охорона затримала старшу жінку, яка викрадала квіти та вазони з квітами з могил. Охоронці викликали поліцію, жінку забрали у райвідділ, і зараз цією справою займаються правоохоронці. Відзначу, що це не перший випадок, коли відбуваються крадіжки з могил. Сьогодні ж вдалося затримати зловмисницю «на гарячому». Зі свого боку, звертаємося до відвідувачів нашого кладовища, мати повагу до могил померлих і не викрадати те, що принесли родичі, щоб вшанувати своїх рідних», – розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Личаківський цвинтар».

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...