На Личаківському кладовищі спіймали «на гарячому» крадійку квітів з могил

На Личаківському цвинтарі у Львові жінка викрадала квіти з могил. Злодійку спіймали «на гарячому» близько полудня 19 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформували ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар», о 11.50 год охорона кладовища затримала жінку, яка викрадала квіти з могил. Зловмисницю передали поліції, яка приїхала на виклик.

«Наша охорона затримала старшу жінку, яка викрадала квіти та вазони з квітами з могил. Охоронці викликали поліцію, жінку забрали у райвідділ, і зараз цією справою займаються правоохоронці. Відзначу, що це не перший випадок, коли відбуваються крадіжки з могил. Сьогодні ж вдалося затримати зловмисницю «на гарячому». Зі свого боку, звертаємося до відвідувачів нашого кладовища, мати повагу до могил померлих і не викрадати те, що принесли родичі, щоб вшанувати своїх рідних», – розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Личаківський цвинтар».

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