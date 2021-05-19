Львів отримає 22 млн євро кредиту на потреби комунальних підприємств

Львівська міська рада отримає 22 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб стабілізувати роботу комунальних підприємств. 19 травня у мерії підписали договір у рамках участі у пілотному проєкті «Пакет солідарності» спільно з ЄС та ЄБРР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Проєкт є програмою підтримки муніципалітетів України. Як відзначив міський голова Львова Андрій Садовий, місто отримає кредит, кошти якого будуть спрямовані на стабілізацію роботи найбільших комунальних підприємств, які зазнали фінансових збитків у час пандемії коронавірусу.

Згідно з умовами договору, Львів отримає 22 млн євро кредиту під 2,1% річних. ЄБРР готовий надати кредит 10 млн євро ключовим підприємствам, а також ще 12 млн євро залежно від потреб міста. ЄС підтримує цей кредит гарантією від першої втрати через Європейський фонд сталого розвитку (EFSD), призначенням якого є підтримка інвестицій у сталий розвиток у країнах сусідства ЄС.

«Ми як місто Львів маємо велику любов до Європейського банку реконструкції та розвитку. І бачимо що це є взаємно. До цієї великої любові долучилася Європейська комісія, бо дякуючи їй ми маємо прекрасну ставку – 2,1% річних до суми угоди 22 млн євро, яку місто зможе отримати в цей час пандемії, щоб стабілізувати роботу наших комунальних підприємств. Тому велика подяка всім, хто долучився до сьогоднішньої угоди», – наголосив Андрій Садовий.

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Отримані кошти забезпечать потреби в ліквідності та оборотному капіталі ЛКП «Львівелектротранс», ЛКП «Львівавтодор», яке займається будівництвом і технічним обслуговуванням доріг, а також відповідає за управління дорожнім рухом, ЛМКП «Львівводоканал», ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Зелене місто». Кошти кредиту компенсують тимчасові зменшення доходу через коронавірусну кризу та допоможуть в покритті операційних витрат.

Зазначимо, раніше ЄБРР вже надав місту Львову майже 140 млн євро на розвиток його транспортної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання та водовідведення, покращення управління відходами, будівництво доріг та модернізацію системи централізованого теплопостачання. Банк також профінансував будівництво сучасного торговельно-розважального центру, що сприяло створенню робочих місць та залученню інших інвестицій.

До слова, Україна є однією з трьох країн, на які припадають найбільші обсяги фінансування ЄБРР. За останні два роки Банк надав 2 млрд євро кредиту для української економіки.

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