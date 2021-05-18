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За чотири місяці львівський аеропорт перевіз майже 214 тисяч пасажирів

Юлія Осим

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Упродовж чотирьох місяців 2021 року львівський аеропорт перевіз 213,9 тисяч пасажирів. Відтак, він продовжує утримувати другу сходинку за пасажиропотоком серед аеропортів України. Про це повідомляє avianews.com.

Так, протягом січня-квітня повітряні ворота України обслужили 2,7 млн людей. З них 2,66 млн осіб вилетіли або прилетіли з Борисполя, Львова, Одеси, Харкова, «Києва», Запоріжжя чи Дніпра.

Лідером залишається аеропорт Бориспіль, який перевіз 1,75 млн людей (65% всього пасажиропотоку). Аеропорт «Львів» опинився на другому місці з результатом 213,9 тисячі пасажирів. На третьому місці Одеса з трафіком 203,6 тисячі осіб.

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Загалом сім аеропортів України обслужили 99% усіх авіапасажирів країни.

Пасажиропотік українських аеропортів за квітень та за 4 місяці 2021 року:

  • Аеропорт Бориспіль: 544,9 тис. / 1,75 млн
  • Аеропорт Львів: 67,7 тис. / 213,9 тис.
  • Аеропорт Одеса: 63,4 тис. / 203,6 тис.
  • Аеропорт Харків: 59,2 тис. / 182,3 тис.
  • Аеропорт «Київ» Жуляни: 54 тис. / 142,3 тис.
  • Аеропорт Запоріжжя: 36,6 тис. / 107,6 тис.
  • Аеропорт Дніпро: 18,7 тис. / 57,7 тис.

Нагадаємо, за Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького за кількістю перевезених пасажирів у 2020 році також опинився на другому місці.

Про майже 60 авіанапрямків зі Львова у літній період за посиланням.

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