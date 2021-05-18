За чотири місяці львівський аеропорт перевіз майже 214 тисяч пасажирів

Упродовж чотирьох місяців 2021 року львівський аеропорт перевіз 213,9 тисяч пасажирів. Відтак, він продовжує утримувати другу сходинку за пасажиропотоком серед аеропортів України. Про це повідомляє avianews.com.
Так, протягом січня-квітня повітряні ворота України обслужили 2,7 млн людей. З них 2,66 млн осіб вилетіли або прилетіли з Борисполя, Львова, Одеси, Харкова, «Києва», Запоріжжя чи Дніпра.
Лідером залишається аеропорт Бориспіль, який перевіз 1,75 млн людей (65% всього пасажиропотоку). Аеропорт «Львів» опинився на другому місці з результатом 213,9 тисячі пасажирів. На третьому місці Одеса з трафіком 203,6 тисячі осіб.
Загалом сім аеропортів України обслужили 99% усіх авіапасажирів країни.
Пасажиропотік українських аеропортів за квітень та за 4 місяці 2021 року:
- Аеропорт Бориспіль: 544,9 тис. / 1,75 млн
- Аеропорт Львів: 67,7 тис. / 213,9 тис.
- Аеропорт Одеса: 63,4 тис. / 203,6 тис.
- Аеропорт Харків: 59,2 тис. / 182,3 тис.
- Аеропорт «Київ» Жуляни: 54 тис. / 142,3 тис.
- Аеропорт Запоріжжя: 36,6 тис. / 107,6 тис.
- Аеропорт Дніпро: 18,7 тис. / 57,7 тис.
Нагадаємо, за Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького за кількістю перевезених пасажирів у 2020 році також опинився на другому місці.
Про майже 60 авіанапрямків зі Львова у літній період за посиланням.
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Юлія Осим