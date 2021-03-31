Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпорядженні Львівського порталу маршрутна мережа польотів зі Львова буде суттєво розширена і цього року може охопити 62 міста.

Попри коронавірусні обмеження авіакомпанії готові до відновлення авіарейсів. Повернення стабільного пасажиропотоку варто очікувати із 15 червня 2021 року, коли в Європі введуть в дію «цифровий зелений сертифікат» – електронний документ, який підтверджуватиме факт щеплення від коронавірусу його власника та зніме обмеження на туристичні мандрівки у рамках безвізу за біометричними паспортами.

«Цифровий зелений сертифікат» буде добровільним, але в разі відмови від вакцинації людям усе одно потрібно буде здавати тест на коронавірус, щоб їх могли допустити на літак.

У Євросоюзі сподіваються, що це рішення дозволить повернутися до «нормального життя» та туристичних подорожей, в якому люди не ризикуватимуть заразитися коронавірусом чи інфікувати інших.

Список напрямків літньої навігації:

Київ – столиця України. Одне з найбільших і найстаріших міст Європи, яке львів’яни активно використовують, як транзитний аеропорт. У серці України є чимало визначних місць, які можна довго перелічувати. Побувати в Києві варто хоча б через легендарну центральну площу міста – Майдан Незалежності.

Дістатися Києва зі Львова можна щоденно вранці та вечері. Рейси здійснює «Роза вітрів». Аби дістатися столиці з аеропорту «Львів» доведеться викласти щонайменше 1334 грн.

Відень – столиця Австрії. Австрійська перлина розташована в підніжжі Альп. Старе місто внесене до переліку Культурної спадщини ЮНЕСКО. Гордістю міста можна вважати Віденську оперу – одну із найвідоміших у світі. Також варто згадати про палац Бельведер – розкішний бароковий палацовий комплекс та будинок парламенту Австрії. Осередком українського життя в австрійському Відні є центральна греко-католицька парафія при церкві святої великомучениці Варвари на Постґассе.

Польоти до Відня наразі відбуваються по понеділках, четвергах та суботах авіакомпанією Austrian Airlines, але із 29 квітня рейси виконуватимуть щоденно. Вартість прямих рейсів стартує від 5445 гривень.

Стамбул – найбільше місто не лише Туреччини, а й Європи. У ньому проживає близько 25 мільйонів людей. Визначні місця Стамбула годі перелічити, але найвизначніші з них: Софійський собор – одна з найвеличніших пам’яток візантійської архітектури, Блакитна мечеть, або Мечеть Султанахмет – одна з найгарніших мечетей Стамбула, Церква Хора, що також називається музеєм Каріє, Церква святої Ірини, що збудована на місці храму Афродіти і є однією з найдавніших пам’яток християнства.

До міста на березі протоки Босфор зі Львова продовжать літати відразу три авіакомпанії – турецькі Turkish Airlines та Pegasus, а також українська Sky Up. Польоти до аеропортів Стамбула виконуються по 2-4 рази на день. Вартість квитка стартує від 1425 грн.

Варшава – столиця Польщі. Велична Варшава вражає відбудованим після Другої світової війни Старим Містом, королівським замком та незліченною кількістю музеїв.

У літньому сезоні Варшава повертається до щоденного сполучення зі Львовом від LOT Polish Airlines, які виконуватимуть фактично двічі на день. Польоти вже відновлені, а з травня їх можна буде придбати від 1488 грн в один бік. Окрім того, із 2 липня двічі на тиждень до Варшавського аеропорту «Модлін» знову планує літати авіакомпанія Ryanair.

Лондон – столиця Великої Британії, розташована на річці Темза. Перелічувати визначні місця Лондона можна довго, але неодмінно варто побачити: Тауер, історичне поселення в Гринвічі, Королівський ботанічний сад й район Вестмінстера, який включає в себе Вестмінстерський палац, Вестмінстерське абатство й церкву св. Маргарити. Сучасною туристичною Меккою є Лондонське око, колесо огляду, що стало новим символом міста.

Польоти до Лондона вже здійснює авіакомпанія Wizz Air. Авіаперевізник Ryanair наразі призупинив польоти за цим напрямком, щонайменше до травня. Із червня рейси зі Львова до Лондона мають стати щоденними. Вартість квитків стартує від 1513 гривень.

Берлін – столиця Німеччини. Найбільше місто країни, друге за населенням місто ЄС після Лондона. Важливий політичний, інформаційний, культурний та науковий центр Європи. Одне з найвідвідуваніших міст континенту. Численні університети, дослідницькі лабораторії, театри й музеї заслужили міжнародне визнання.

Польоти до Берліну вже виконуються на регулярній основі авіакомпанією Wizz Air, а з червня їхня кількість зросте до трьох рейсів у тиждень по вівторках, четвергах та суботах. Вартість квитків стартує від 509 грн.

Дортмунд – місто на заході Німеччини. Будучи в цьому місті, неодмінно відвідайте Westfalenpark, Стару ратушу, промисловий музей Zollern, головну туристичну артерію Westenhellweg та гордість міста – Музей пивоваріння.

Польоти до Дортмунда здійснюються два рази на тиждень по понеділках та пятницях авіакомпанією Wizz Air. Вартість квитків в один бік стартує від 2059 грн.

Анталія – портове місто-курорт на Середземному морі на південному узбережжі Туреччини. Це мальовниче місце, де гори зустрічаються з морем, де є великі і зелені каньйони, пляжі із золотим піском і захоплюючі дух водоспади малюють надзвичайної краси картину, на тлі якої створювалася багата історія регіону.

На маршруті здебільшого чартерних рейсів до Анталії конкуруватимуть відразу чотири авіакомпанії – «Азур Ейр Україна», МАУ, «Роза вітрів», Sky Up. Аби дістатися курортного міста зі Львова необхідно викласти від 2320 грн.

Шарм-еш-Шейх – туристичний центр Єгипту, що розташований на півдні Синайського півострова, на північному узбережжі Червоного моря.

Сполучення з курортом Єгипту не припиняється. А в літній навігації рейси здійснюватимуть одразу чотири авіаперевізника «Азур Ейр Україна», МАУ, «Роза вітрів» та Sky Up. На жаль, усі місця на чартерних рейсах вже заброньовано під тури, а у вільному доступі квитки із пересадкою можна знайти від 2300 грн.

Мінськ – столиця Білорусі. Розташований на річці Свіслоч і належить до числа найстарших міст Європи. Мінськ має багато історико-культурної, духовної та інтелектуальної спадщини.

У Львова налагоджено щоденне сполучення із Мінськом. Польоти виконує компанія Belavia за ціною від 2102 грн в одну сторону.

Хургада – єгипетське туристичне місто розташоване на західному узбережжі Червоного моря з якого зазвичай вибираються побачити легендарного Сфінкса та піраміди у Гізі.

У літній навігації сполучення виконуватимуться трьома авіакомпаніями – «Розою вітрів», Bees Airline та Sky Up. Традиційно квитки на цей чартерний напрямок уже розподілені між туроператорами. Вартість польоту із пересадкою коливається в районі 4200 грн в одну сторону.

Марса-Алам – невелике курортне місто в губернаторстві червоне Море, Єгипет. Це новий курорт, що швидко розвивається.

Цього року вперше зі Львова до Марса-Аламу полетів новий український перевізник Bees Airline. Польоти здійснюються з частотою два рази в тиждень. Однак всі квитки зарезервовано під чартерні рейси для відпочивальників.

В очікуванні поновлення і відкриття нових рейсів:

Рим – столиця Італії, одне з найстаріших міст світу. «Вічне місто» багате на древні архітектурні пам’ятки та неймовірні палаци та фонтани. Водночас Рим є містом паломників, адже посеред Риму є найменша у світі незалежна держава – Ватикан, що є резиденцією Понтифіка Папи Римського.

Сполучення Львова з Римом відновлюється із 2 квітня та до літа здійснюватиметься чотири рази на тиждень авіалініями Ryanair та Wizz Air за ціною від 910 грн.

Вроцлав – побратим Львова, одне із найстаріших міст Польщі. Вроцлав розташований у Центральній Європі, в Нижній Сілезії, на північ від Судетів. Тут протікають п’ять річок – Одра та 4 її притоки. У мальовничому місті налічується 117 мостів і 12 островів.

Польоти до Вроцлаву відновлюються із 2 квітня Wizz Air, за ціною від 689 грн. Не виключено, що у липні на цю ж лінію вийде перевізник Ryanair. Щоправда їхніх квитків у прожаж наразі не надходило.

Пардубиці – місто в Східній Чехії, розташоване в місці злиття річок Лаби та Хрудімки. Це великий культурний і економічний та освітній центр. Головна окрасами міста є Пардубицький замок, костел святого Варфоломія, історичний центр Старого міста.

Польоти до Пардубиці виконуватиме перевізник Wizz Air від 02 квітня. Влітку частота рейсів буде збільшена до трьох у тиждень по понеділках, середах та п’ятницях. Вартість квитків приголомшлива, всього від 340 грн в один бік.

Мілан – місто в північній Італії – головний центр міжнародного туризму. Як відомо, Мілан є однією зі столиць моди. У місті діють світові центри моди Джорджо Армані, Роберто Каваллі, Versace та інші.

Польоти до Мілану відновлюються із 2 квітня. Вартість квитків до Мілану стартуютьть від 430 грн. Рейси виконуватимуть п’ять раз на тиждень відразу три авіакомпанії – Ryanair, Sky Up та Wizz Air.

Гданськ – місто на півночі Польщі, лежить на березі Гданської затоки Балтійського моря, у гирлі річки Вісла, столиця Поморського воєводства. Місто є великим портом із низкою музеїв.

Польоти до Гданська Wizz Air частково поновить із 02 квітня, але на безперервній основі рейси стартують із 30 квітня, а у червні їхня кількість буде збільшена до трьох у тиждень по понеділках, середах та п’ятницях. Вартість квитків на сьогодні стартує від 1029 грн.

Тель-Авів – друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима. «Місто, що ніколи не спить» є справжньою Меккою туризму на Середземному морі. Тель-Авів міжнародний центр туризму на Середземному морі. Місто є батьківщиною сучасного івриту та головним центром сучасної івритської культури.

Польоти до Тель-Авіва першим відновить Sky Up вже із 20 квітня. Авіаперевізник здійснюватиме по три авіарейси на тиждень за ціною від 3164 грн. Влітку кількість рейсів зросте до п’яти завдяки перевізнику МАУ.

Іракліон – столиця Криту та одне з найбільших міст Греції. Його історія налічує більше 2,5 тисяч років. Сьогодні це великий порт, торговельний та туристичний центр.

Пляжі Криту доступні зі Львова прямими рейсами доступні з 23 квітня від Sky Up та невдовзі до них приєднається Ellinair з частотою 2–3 рази на тиждень. Вартість квитків стартує від 3215 гривень.

Даламан – район і місто в Туреччині. Розташоване в південно-західній частині Анатолії, поблизу узбережжя Середземного моря, в провінції Мугла. Сьогодні це великий туристичний центр, біля якого знаходяться такі популярні курорти, як Мармарис, Дальян та Фетхіє.

Прямі рейси із Даламаном здійснюватиме «Азур Ейр Україна» щопонеділка, починаючи від 26 квітня. Вартість квитка близько 5000 грн в один бік.

Бодрум – мальовниче курортне містечко в провінції Мугла у Туреччині, що розкинулося на півночі затоки Гекова (Егейське море), навпроти грецького острова Кос. Сучасний Бодрум веде відлік своєї історії з 1402 року, хоча на його місці раніше існував древній грецький мегаполіс Галікарнас. Туристів приваблюють сюди не лише мальовничі місця, але і зручна стоянка для яхт укупі зі жвавим нічним життям.

Літнє авіасполучення Львова із Бодрумом забезпечено авіакомпанією «Азур Ейр Україна» та Pegasus Airlines. Польоти здійснюватимуться 4-5 раз в тиждень із 26 квітня. Вартість квитків стартує від 2101 грн в один бік.

Братислава – столиця Словацької республіки, місто в центральній Європі. Мальовниче місто примітне також тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами – Австрією й Угорщиною. У самій Братиславі багато палаців, церков, музеїв та пам’ятних місць, тож туристам є на що подивитися.

Польоти зі Львова до Братислави поступово відновляться із 26 квітня та вийдуть на частоту три рази на тиждень по понеділках, середах та п’ятницях. Авіакомпанія Wizz Air. Реалізовує квитки за ціною від 1200 грн в один бік. Із червня на цю ж лінію виходить Sky Up.

Неаполь – це найбільше місто південної Італії, розташоване у підніжжі вулкану Везувій на північному узбережжі Неаполітанської затоки Тірренського моря. Неаполь був заснований греками і вважається справжньою перлиною півдня країни. Варто також згадати, що тут знаходиться найбільший археологічний музей Європи – Національний Археологічний музей.

Польоти до Неаполя стартують із 28 квітня від авіакомпанії Sky Up. Рейси виконуватимуть по середах та суботах за ціною від 1341 гривні в один бік. У липні з’являться ще два рейси по понеділках та п’ятницях від авіакомпанії Ryanair.

Тбілісі – столиця Сакартвело. Колоритне грузинське місто розкинулось на річці Мктварі. Відвідуючи гостинне Тбілісі неодмінно відвідайте Старе місто, Фортецю Нарікала, Собор Цмінда Самеба, Сірчані лазні Абанотубані, Метехі, Міст Світу та меморіал «Історія Грузії».

Довгоочікувані польоти до Тбілісі стартують із 28 квітня від авіакомпанії Sky Up. Вилетіти зі Львова можна у середу та суботу за ціною від 2118 грн в один бік.

Батумі – сучасне портове місто в Грузії, столиця автономної республіки Аджарії. Розташоване в Батумській бухті на південно-східному узбережжі Чорного моря. У центрі міста, неподалік від набережної, стоять пам’ятники Тарасу Шевченку та Лесі Українці.

Польоти зі Львова до Батумі повертаються завдяки авіакомпанії Sky Up вже із 29 квітня та з поступовим нарощенням частоти до чотирьох рейсі в тиждень. Вартість квитків в один бік стартує від 1979 грн.

Франкфурт – фінансове серце німечини із найбільшими хмарочосами у Європі. Попри сучасну інфраструктуру і забудову, франкфуртці ідеально відновили свої найбільші історичні пам’ятки, яких після ІІ світової війни вбереглося дуже мало. У туристичний маршрут радять включити: Ремерберг – центр старого міста, Собор святого Варфоломія, відбудовану церкву Паульскірхе та Стару оперу, музей Штедель. Побачити усю велич міста можна під час екскурсії по ріці Майн, а любителям прикупитися не можна оминути Цайль – центральну пішохідну вулицю із масою торгових центрів і брендових магазинів.

Активні польоти зі Львова до Франкфурта авіакомпанією Lufthansa стартують із 30 квітня, до 1 червня їхня кількість поступово зросте до шести рейсів у тиждень. Вартість квитків від 3526 грн.

Ларнака – портове місто на південно-східному узбережжі Кіпру. Візитівкою Ларнаки, поза сумнівом є набережна Фіникудес, проте також не слід забувати, що тут знаходиться церква святого Лазаря, першого єпископа цього міста, того самого якого Ісус Христос воскресив з мертвих. Святиня була побудована на тому місці, де Лазар був похоронений удруге.

Відновлює польоти зі Львова до Ларнаки авіаперевізник Wizz Air, що невдовзі буде виконувати по два авіарейси на тиждень по вівторках та суботах. Перші рейси заплановано на квітень, але регулярне сполучення стартує із 02 травня за ціною від 2749 грн в один бік.

Болонья – одне з найважливіших міст Італії. У місті знаходиться найстаріший університет у світі, заснований у 1088 році. Болонья також відома своїми вежами та довгими галереями і має добре збережений історичний центр.

Сполучення зі Львовом виконуватиме Ryanair. Із 03 травня очікується два рейси на тиждень по понеділках та п’ятницях за ціною від 726 грн в один бік.

Прага – столиця та найбільше місто Чеської Республіки, розташована в західній частині Чехії, в історичній області Богемія. Сучасна Прага манить туристів зі всього світу, адже гармонійно поєднала у себе красу середньовіччя і оригінальну сучасність в архітектурі. Будучи в Празі неодмінно відвідайте фортецю Празький град, Карлів міст, Порохову вежу, Староміську площу, Празьку Лоретту, Вишеград, танцюючий будинок та це далеко не весь список візитівок Праги.

Сполучення Львова із Прагою відновлює авіакомпанія SkyUp вже з 11 травня. з частотою три рейси в тиждень – у вівторок, четвер та неділю. Квитки стартують від 1337 грн.

Париж – столиця Франції, що розташована на річці Сена. Центр світової моди, торгівлі і фінансів. Одне із найгарніших міст світу. Приїхавши до Парижа неодмінно варто побачити Лувр, тріумфальну арку над Єлисейськими полями, базиліку Сакре-Кер, Собор Паризької Богоматері, міст Олександра III, площу Згоди та безумовно головну візитку міста – Ейфелеву вежу.

Сполучення Львова із Парижем двічі на тиждень відновлює авіакомпанія Sky Up, із 12 травня, за ціною 1895 грн в один бік.

Аліканте – курортне місто на південному сході Іспанії. Окрім моря, сонця, вина та пляжів у Аліканте не можливо оминути головну історичну принаду міста – фортецю Санта-Барбара, прогулятися історичною частиною міста – кварталом Санта-Крус, відвідати місцеві церкви та музеї.

Аліканте відкриє для Львова авіакомпанія Sky Up вже із 21 травня. Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп’ятниці за ціною від 2592 грн в один бік.

Барселона – місто в Іспанії, столиця автономної області Каталонії і провінції Барселона. Місто лежить на частині узбережжя Середземного моря. Це важливий морський порт. Барселона багата стародавніми музейними сховищами, сучасними виставковими залами, фондами і тематичними музеями, яких налічується кілька десятків.

Польоти до Барсилони двічі на тиждень виконуватиме авіакомпанія Sky Up. Із 22 травня польоти виконуватимуть по середах та суботах. Вартість квитків стартує від 2453 грн.

Родос – мальовничий острів у Греції, розташований у східній частині Егейського моря біля узбережжя півострова Мала Азія. У світі острів відомий в першу чергу Колосом Родоським, одним з семи чудес світу. Стара частина міста Родос об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Родос – новий напрямок для Львова від авіакомпанії Sky Up, що стартує вже із 25 травня. Рейси виконуватимуть шовівторка за ціною від 3289 грн в один бік.

Одеса – курортна перлина на чорноморському узбережжі України. У місті безліч цікавих культурних, історичних, архітектурних та гастрономічних місць. Гостям окрім моря неодмінно варто побачити Національний театр опери та балету, пішохідну вулицю Дерибасівську, Потьомкінські сходи, Дім сонця на пляжі Ланжерон та місцеві катакомби.

Польоти до Одеси відновлює авіакомпанія Sky Up із частотою 5 рейсів у тиждень. Перший рейс заплановано на 28 травня. Вартість квитків стартує від 630 грн.

Запоріжжя – місто в Україні. Прибуваючи до Запоріжжя неможливо пройти повз пам’тку козацького минулого – острів Хортиця. Також варто насолодитися романтичним Вознесенівським парком та відпочити на Федотовій косі.

Польоти до Запоріжжя відновлює авіакомпанія Sky Up із частотою 2 рейси у тиждень. Перший рейс заплановано на 29 травня. Вартість квитків стартує від 698 грн.

Тирана – столиця Республіки Албанія. Сама по собі Тирана може видатися абсолютно нецікавою, але не забуваймо, що Албанія – маленька країна, яка розташована на узбережжі Іонічного та Адріатичного морів. До Греції, Македонії, Чорногорії та Сербії – «рукою подати».

Сполучення Львова із Тираною поновлюється із частотою два рейси на тиждень. Польоти виконуватиме Sky Up із 30 травня. Вартість квитків стартує від 2034 грн.

Щецин – місто на північному заході Польщі, найбільший перевантажувальний і транзитний порт країни. Окраса міста – набережна річки Одра з купою вітрильників, кораблів, із тематичними ресторанчиками. Серед принад міста – чудернацький будинок Філармонії, мальовничий район Підзамче, Щецинський замок та багато іншого.

Щецин – фактично новий напрямок для Львова, адже минулорічні польоти були згорнуті через пандемію. Із 31 травня перевізник Wizz Air здійснюватиме два рейси у тиждень по понеділках та п’ятницях. Вартість квитків на сьогодні стартує від 1719 грн.

Верона – давнє місто на північному сході Італії, розміщене біля підніжжя Альп, на обох берегах річки Адідже. Саме у Вероні розгорнулася історія трагічного кохання «Ромео і Джульєтти». Місто визнане спадщиною ЮНЕСКО та має багато принад. Серед них варто побачити найстаріший амфітеатр Римської імперії, найдавнішу діючу бібліотеку в світі, палаццо могутнього роду Скалігерів і, навіть, закам’янілості Юрського періоду.

Новий напрямок для Львова стане доступним від 31 травня, з частотою два рази у тиждень по понеділках та п’ятницях. Авіакомпанія Wizz Air пропонує квитки зі Львова до Верони всього за 509 грн.

Катовіце. Багато хто вважає це суто трансферним містом, але це не так. Одне з найдивовижніших місць – велетенський парк площею 72 га, що розташований за 10-15 хвилин їзди від центру міста.

Із Катовіце туристам рукою подати до сумнозвісного концтабору Аушвіц-Біркенау. Польоти до Катовіце поновлює авіакомпанія Wizz Air із 1 червня із частотою три рази на тиждень по вівторках, четвергах та суботах, за ціною від 1029 грн в один бік.

Бурґас – найбільше місто в Південно-Східній Болгарії. Історія міста почала свій відлік ще за часів існування Римської Імперії. Окраса міста, безумовно, пляжна зона, а також пішохідна алея, вхід на яку здійснюється через територію Літнього парку.

Дістатися Бурґасу зі Львова можна авіалініями Sky Up по вівторках та п’ятницях. Польоти стартують із 1 червня за ціною від 1616 грн.

Вільнюс – столиця Литви і найбільше місто країни, розташоване на річці Няріс. Найдавніша частина литовської столиці – Старе місто. Його вигляд захоплює різноманітністю архітектурних стилів і епох. Туристам радять обов’язково відвідати Замкову гору, Ратушну і Кафедральну площі та Ворота Світанку – єдині з дев’яти оборонних воріт Вільнюса, що збереглися донині.

Міста-побратими Львів та Вільнюс знову будуть поєднані прямими авіарейсами компанії Wizz Air із 01 червня. Польоти здійснюються двічі на тиждень по вівторках та суботах за ціною від 1029 грн.

Катанія – відносно сучасне місто в Італії, у регіоні Сицилія поблизу діючого вулкану Етна, на який безумовно варто з’їздити. У самому місті увагу приверне замок Кастелло Урсіно. Це одна з небагатьох споруд в Катанії, що пережила потужний землетрус 1693 року.

Львів із Катанією вперше сполучатиме авіакомпанія Wizz Air. Польоти стартують із 01 червня із частотою два рази в тиждень по вівторках та суботах. Вартість квитків в один бік стартує із 509 грн.

Салоніки – друге за розміром, місто Греції, росташоване в затоці Термаїкос Егейського моря. Саме поблизу Салонік починається сходження на легендарну гору Олімп.

Спекотні та мальовничі Салоніки доступні зі Львова авіалініями Ellinair, що у розпал літнього сезону починаючи з 03 червня виконають 25 рейсів, за ціною від 3846 грн в один бік.

Лісабон – столиця Португалії та мабуть найтепліша столиця Європи. Можна довго перелічувати принади Лісабона, але точно не варто оминути Вежу Белен, стародавній Замок святого Георгія, розкішний палац Келуш, Базиліку-да-Ештрела, палац Мафра, площа Россіо та багато незліченних музеїв.

Польоти до Лісабону перезапускає авіакомпанія Wizz Air із 03 червня, і виконуватимуться по четвергах та неділях. Вартість квитків стартує від 1719 грн.

Таллінн – столиця, найбільше місто та головний порт Естонії. Розташований на березі Фінської затоки, на півночі країни. Цікаво, що весь громадський транспорт для містян – безкоштовний. Старе місто включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У місті збережена велика кількість середньовічних вулиць і будівель. Візиткою безумовно можна назвати Талліннську ратушу, велетенську церкву Святого Олафа, Домський собор, Домініканський монастир та орденський замок Тоомпеа, в перебудованій частині якого зараз засідає парламент Естонії.

Таллінн – новий напрямок для Львова, який Wizz Air планував запустити ще минулого року. Рестарт польотів заплановано на 03 червня із частотою у два рейси в тиждень по четвергах та неділях за ціною від 1369 грн в один бік.

Рига – столиця Латвії. Найбільший культурний центр Східної Балтики – після річної перерви знову стане доступною до Львова. Місто розташоване на березі Ризької затоки Балтійського моря. Старовинний центр із затишними вузенькими вуличками з бруківки та гострими шпилями давніх дзвіниць внесено у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Польоти зі Львова до Риги стартують із 04 червня, і здійснюватимуться латвійською національною авіакомпанією airBaltic, два рази на тиждень. Вартість квитків в один бік стартує від 3370 грн.

Лодзь – місто в центральній Польщі. У Лодзі розташований найбільший в Польщі торговий, розважальний і культурний центр. Серед найбільших окрас міста – Площа Волі, Палац Ізраїля Познанського та одна із найдовших вулиць у Європі – Петрковська.

Новий напрямок для Львова від авіакомпанії Sky Up стартує із 04 червня. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень по понеділкамта пятницям за ціною від 640 грн в один бік.

Будапешт – столиця Угорщини. Неймовірної краси місто розкинулося на річці Дунай та відоме своєю приголомшливою архітектурою, багатою історією, лікувальними лазнями та нічними клубами.

Візиткою Будапешта безумовно є розкішна готична будівля парламенту, розташована на площі Лайоша Кошута. Також не оминіть увагу Замкову гору із величною Будайською фортецею, Рибальський бастіон та захоплюючий Міст Сечені.

Рейси до Будапешта із 4 червня виконуватиме Wizz Air з частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях. Вартість квитків стартує від 2059 грн. Окрім цього на лінію очікується вихід авіаперевізника Ryanair, щоправда його квитки ще не надійшли в продаж.

Тиват – мальовниче місто в Чорногорії на узбережжі Которської затоки. У Тиваті багато цікавих пам’яток, наприклад, острів Квітів (Prevlaka, Ostrvo Cvijeća), острів Св. Марка (Ostrvo Sveti Marko) і один з найкращих у Чорногорії пляжів Плаві Хоризонт (Plavi Horizonti). Також в місті є ботанічний сад з екзотичними рослинами, які місцеві моряки привозили із заморських подорожей.

Тиват знову доступний львів’янам із 5 червня. Авіакомпанія Sky Up запланувала здійснювати до трох рейсів у тиждень у понеділок, середу та суботу. Вартість квитків стартує від 2034 грн.

Піза – містечко та муніципалітет в Італії, відоме завдяки падаючій Пізанській вежі. Вежа – далеко не єдина пам’ятка архітектури цього прекрасного міста. У Пізі вражаючий список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це й кафедральний собор, баптистерій, Кампо-Санту, Поле Чудес, Санта-Марія-делла-Спина.

Польоти зі Львова до Пізи дебютують від авіаперевізника Ryanair, з частотою двічі на тиждень по вівторках та суботах. Перший рейс заплановано на 3 липня. Вартість квитків стартує від 1025 грн в один бік.

Палермо – серце Сицилії (Італія). Це місто просякнуте давньою історією і культурою. Воно поєднує красиву архітектуру з дивовижними морськими пейзажами, славиться чарівними площами й атмосферними вуличками, вражаючими церквами та розкішними палацами, симпатичними ринками та затишними ресторанчиками.

Палермо – новий напрямок для Львова який здійснюватиметься авіакомпанією Ryanair двічі на тиждень по суботах та вівторках. Початок польотів заплановано на 03 липня за ціною 1023 грн в один бік.

Венеція – місто та муніципалітет на північному сході Італії. Значний туристичний центр розміщений на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Це одне із найкрасивіших і найромантичніших міст світу. Будучи тут неодмінно відвідайте центральну площу міста – Площу святого Марка та Великий канал.

Сполучення із Венецією здійснюватиметься двічі на тиждень по вівторках та суботах. Авіакомпанія Ryanair анонсувала польоти із 03 липня за ціною від 1025 грн в один бік.

Барі – портове місто в Південній Італії. Давнє місто, має багато старовинних пам’яток архітектури. Порт міста є найбільшим пасажирським портом Адріатичного моря. Будучи у цьому місті обов’язково відвідайте Базиліку Святого Миколая Чудотворця, де зберігаються його мощі.

Польоти до Барі презентує львів’янам Ryanair із частотою два рейси в тиждень по середах та неділях за ціною від 1025 грн в один бік. Спершу вони мали розпочатися у травні, але згодом відкриття рейсів було відкладено на 4 липня.

Біллунн – невелике містечко в Данії, найбільш відоме розташуванням в ньому штаб-квартири The Lego Group, та першим у світі Леголендом.

Новий напрямок для Львова мав стартувати із 02 травня, з частотою два рейси в тиждень, але перевізник Wizz Air наразі відклав перші рейси до 31 жовтня.

Дніпро – одне із найзеленіших міст України, що розкинулося по обидва боки однойменної ріки Дніпро. Це також один із найвизначніших фінансових та наукових центрів України.

Через концесію міського аеропорту під приватного власника дістатися Дніпра літаком вкрай складно. 16 квітня буде виконало єдиний рейс із Дніпра у Львів, а зворотно літак повернеться 18 квітня. Перевізник – «Роза вітрів».

Афіни – столиця Греції. Місто розташоване на відстані 8 км на північний схід від порту Пірей у затоці Егейського моря, побудоване навколо скелястих пагорбів легендарного Акрополіса.

За попередньою інформацією сполучати Львів із Афінами влітку планує арабський авіаперевізник Royal Wings, але вартість квитків відверто кусається.

Анонсовані рейси на 2021 рік, старт польотів яких може бути відтерміновано

Баку – столиця Азербайджанської Республіки та найбільший порт на Каспійському морі. Це одне із найстаріших і найбільших міст Сходу. Будучи у Баку не оминіть старе місто, адже довкола нього розрісся сучасний мегаполіс, що приховує історичний колорит.

Рейси із Баку до Львова анонсовано авіакомпанією Azerbaijan Airlines. За попередніми даними польоти мають стартувати із травня, а в літку їхня кількість рейсів зросте до п’яти у тиждень. На жаль, вартість квитків наразі невідома, адже квитки досі не надійшли у продаж.

Каунас – литовське портове містечко на річці Німан. Місто оточене 12 старовинними фортецями, які зв’язані між собою тунелями. Серед значущої архітектури залишки Каунаського замку, костел Вітовта, кафедральний собор Петра і Павла, палац Масальських і багато інших древніх цікавих споруд.

Каунас – новий напрямок для Львова, який у планах авіакомпанії Ryanair, стартує із 05 липня. Вартість квитків наразі невідома, адже перевізник досі не розпочав їхній продаж.

Краків – мальовниче місто на березі Вісли. Це одне з найстаріших міст Польщі, з багатою культурною і архітектурною спадщиною. Старе Місто – скарбниця шедеврів мистецтва та цінних пам’яток архітектури. Тут розташовано понад 1200 пам’яток, які представляють усі стилі архітектури, від середньовіччя до новітніх часів.

Краківська площа Ринок належить до найбільших у Європі, залишається незмінною з 1257-го року. Історичний центр Кракова належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Польоти зі Львова до Кракова мали б відновитися із 2 травня, з частотою – тричі на тиждень. Щоправда авіакомпанія Ryanair досі не відкрила продаж квитків.

Дюссельдорф – місто на заході Німеччини, у Рейнсько-Рурському регіоні. Це одне із найсучасніших і економічно розвинених міст Німеччини.

Цікаво, що старе місто було майже повністю знищене у часи ІІ світової війни та бережно відновлене за старими документами. Однією із головних окрас міста є набережна на березі ріки Рейн.

Польоти до дюссельдорфського аеропорту «Веце» запланувала відновити із частотою два рейси у тиждень авіакомпанія Ryanair, але квитків у продаж ще не надходило.

Познань – місто в центральній частині західної Польщі, на річці Варта. Це одне з найстаріших польських міст. Культурне життя міста багате й розмаїте. Надзвичайною гордістю міста є його музеї та музейні об’єкти, які варто побачити на власні очі.

Польоти до Познані анонсував Ryanair із 1-го серпня з частотою два рази в тиждень, однак квитки досі не надійшли в продаж.

Мюнхен – місто на річці Ізар на півдні Німеччини, що розташоване у федеральній землі Баварія. У міста багато візитівок, проте не можна не згадати про найбільший в Європі парк «Англійський сад».

Відновити польоти зі Львова до Мюнхена у травні запланувала авіакомпанія Sky Up. Однак квитки наразі не надійшли у продаж.

Єреван – столиця Вірменії, одне з найдавніших міст на землі. Розташоване на лівобережній частині по річки Аракс та частині Араратської долини.

Єреван це новий напрямок для Львова право на польоти до якого отримав Bees Airline. Наразі слоти зі Львовом ще не погоджено і продажу квитків ще немає.

P.S.

Львів – мальовниче місто на Західній Україні. Час від часу його називають «місто кави», «місто левів», «Місто-музей», «столиця Галичини», «культурна столиця України»… Щороку Львів вабить все більше й більше туристів, і це не дивно, адже місто увібрало в собі найбільшу кількість пам’яток архітектури в Україні, а стара частина міста внесена до світової спадщини ЮНЕСКО.

Аби побачити красу Львова львів’янам нікуди не потрібно леліти, а лише озирнутися навколо.

Як відомо минулого року через пандемію коронавірусу стався різкий обвал польотів у світі. Авіакомпанії скасували або скоротили виконання рейсів до 70%. Тим не менш за підсумками 2020 року львівське летовище хоч і втратило 60% пасажирів та все ж зуміло посісти друге місце в Україні, поступившись лише головному аеропорту столиці – аеропорту «Бориспіль». Допомогла втримати ТОП-рівень Аеропорту «Львів» широка програма чартерних рейсів, якими користувались люди, що летіли на відпочинок.

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