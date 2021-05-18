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Військові США відвідали центр миротворчості на Львівщині

Андрій Котенський

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідала представницька делегація ЗС США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Командувач 7-го командування з підготовки ЗС США бригадний генерал Крістофер Норі та командир 5-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС США генерал-лейтенант Джон Колашескі провели робочу зустріч із командувачем з підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком та начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павлом Ткачуком.

Делегацію США ознайомили з можливостями та планом розвитку МЦМБ, результатами діяльності Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U). За допомогою фахівців JMTG-U вже підготовлено близько 20 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. Ця співпраця триває та набирає обертів.

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Українські та американські генерали обговорили перспективні напрямки подальшої співпраці.

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