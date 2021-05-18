Верховний Суд виніс вирок мешканцю Львівщини за знущання над матір'ю

37-річного мешканця Трускавця засудили до ув’язнення за домашнє насильство. Верховний Суд України залишив в силі рішення апеляційного суду. Відтак, замість громадських робіт чоловік проведе 2 роки за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за домашнє насильство. У квітні минулого року він знущався над своєю 61-річною матір’ю: лаявся, принижував і наносив удари по всьому тілу.

Тоді суд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні домашнього насильства (ст.126-1 ККУ). Однак потерпіла вкотре пробачила сина і просила не позбавляти волі, тому його засудили до 150 годин громадських робіт і також він зобов’язаний пройти програму для кривдників та пробаційну програму.

Прокуратура втрутилася та звернулася до апеляційного суду тому, що обвинувачений скоїв два два епізоди домашнього насильства, протягом останніх 2 років тричі засуджувався за нанесення своїй матері тілесних ушкоджень та вчинення щодо неї домашнього насильства. А громадські роботи і пробаційна програма не виправили його і не запобігли вчиненню нових кримінальних правопорушень.

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У результаті апеляційний суд скасував незаконне рішення Трускавецького міського суду Львівської області та ухвалив новий вирок – 2 роки позбавлення волі. З таким рішенням погодився і Верховний Суд, не задоволивши апеляційну скаргу засудженого. Відтак, кривдник матері відбуватиме покарання за ґратами.

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