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Українських фотографів запрошують на конкурс «Вікі любить Землю»

Лілія Мазур

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Українських фотографів і аматорів запрошують до участі у фотоконкурсі пам’яток природи «Вікі любить Землю 2021». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу ГО «Вікімедіа Україна».

Із 1 по 30 червня відбудеться українська частина міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю». Фотоконкурс оголошено у 30 країнах та присвячений пам’яткам природи.

В Україні конкурс проходить дев’ятий рік поспіль і має на меті фотографування об’єктів українського природно-заповідного фонду.

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«У захисті природи велике значення має доступ до знань. Цим і пояснюється амбітна мета конкурсу – зібрати у вільному доступі фотографії усіх природних пам’яток України», – коментує членкиня організаційного комітету Наталія Ластовець.

Конкурс складається з двох номінацій: «кількісна» та «якісна». У кількісній відзначають учасників, що сфотографували найбільше пам’яток, у якісній – журі обирають найкраще фото з 27 регіонів України. Для міжнародного етапу окремо відбирають 15 світлин у двох категоріях – пейзажні та макрофото тварин, рослин і грибів.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно завантажити протягом червня авторське фото, зробленого у національних природних парках та садах. Перевага надаватиметься фотографіям об’єктів, що ще не висвітлені у Вікісховищі.

Детальніше з умовами та історією конкурсу можна ознайомитися на сайті: wle.org.ua.

Автор фото: Сергій Мірошник

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