У Самборі чоловік встромив ножа у груди дружині, а потім намагався її «лікувати»

Поліцейські затримали 50-річного мешканця Самбора, який смертельно поранив свою дружину. Під час сварки чоловік вдарив потерпілу ножем в груди, після чого не звернувся до медиків та намагався «лікувати» її самостійно. Через кілька днів жінка померла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

17 травня поліцейські отримали повідомлення про те, в одному з будинків у місті Самбір виявлено тіло 50-річної господині без ознак життя. Правоохоронці виявили на тілі жінки рану в ділянці грудей. Як встановили медики, внаслідок ножового поранення у загиблої були пошкоджені легеня та діафрагма, що і призвело до смерті.

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У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний чоловік загиблої, з якою вони проживали у будинку разом. Увечері 15 травня між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дружині удару ножем в ділянку грудей, ушкодивши легеню та діафрагму. У поліцію та до медиків зловмисник не звертався, натомість – намагався «лікувати» поранену самостійно. У результаті 17 травня жінка померла.

Зловмисника затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Фото Поліція Львівщини

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