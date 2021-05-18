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У Львові вперше в історії проведуть фестиваль українського вина

Юлія Осим

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У Львові вперше в історії проведуть фестиваль українського вина. Відбудеться Ukrainian Wines Festival 11-13 червня на території Палацу Потоцьких, що на Коперника, 15. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На події зберуться найкращі винороби країни, українські експерти виноробства, власники фермерських господарств та професійні сомельє. А кожен гість зможе посмакувати вишуканим вином та смачною гастрономією.

«Треба визнати, що про українське вино ще досить мало відомо у власній країні. Глобально, українському споживачеві досягнення вітчизняних виноробів невідомі, або майже невідомі. Проте останні наполегливі, одержимі та закохані у свій продукт/ Визнаємо, їх не так багато, в сотню разів менше порівняно з Францією чи Італією, але з кожним роком стає все більше. І якісного українського вина, відповідно, теж. Відтак, з метою популяризації українського вина та вітчизняних виноробів ми і проводимо фестиваль», – зазначають організатори.

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Зазначимо, що при купівлі квитка на Ukrainian Wines Festival відвідувач отримає скляний дегустаційний келих. Також організатори наполегливо нагадують про культуру та відповідальне споживання алкогольних напоїв, дотримання соціальної дистанції та масковий режим.

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