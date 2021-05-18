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У Львові в ДТП постраждала трирічна дитина

Ольга Денисяка

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У понеділок, 17 травня, на вулиці Куликівській у Львові зіткнулись автомобілі Ford Fiesta та BMW Х1. Внаслідок аварії травмувалась трирічна дитина, що їхала в BMW. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 18:30 год. на вулиці Куликівській, 20.

Зіткнулись автомобілі Ford Fiesta, яким керував 36-річний мешканець Кам’янка-Бузької, та BMW Х1 під керуванням 32-річної львів’янки.

Внаслідок аварії травмувалась трирічна дитина, що перебувала в автомобілі BMW. Дитину госпіталізували з закритим переломом передпліччя та струсом головного мозку.

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Обставини події встановлюються.

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