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Курсанти академії сухопутних військ відкрили спортивний сезон

Руслана Заклінська 

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З нагоди Дня науки та Дня Європи у Національній академії сухопутних військ відбулось спортивне свято, яке дало старт початку спортивного сезону у закладі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Змагання відбувались у воєнізованій, шведській та комплексно-силовій естафетах. Також учасники бігали на довгі дистанції, долали смугу перешкод, виконували різноманітні вправи з кросфіту, перетягували канат та визначали сильніших у гирьовому спорті.

Перемогли у цьому спортивному святі представники факультету ракетних військ і артилерії. На другому місці – майбутні командири механізованих і танкових підрозділів і на третє місце зайняли курсанти Інституту морально-психологічного забезпечення.

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Також свої вміння продемонструвала кінологічна група Державної прикордонної служби України.

Фото: НАСВ

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