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За збут наркотиків мешканець Львівщини проведе шість років за ґратами

Юлія Осим

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Суд засудив 35-річного мешканця Самбора, обвинуваченого у збуті наркотиків. Чоловік проведе за ґратами шість років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Упродовж грудня 2020 – березня 2021 року чоловік на території Самбора збував небезпечні наркотичні засоби – таблетки «Субітекс», а також канабіс.

У результаті судового розгляду правопорушника визнано винним у у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ).

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 35-річного жителя Самбора, якого обвинувачували у збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК України). Суд призначив йому покарання – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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