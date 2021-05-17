В Україні оголошено штормове попередження

17 травня у всіх областях України буде дощ, місцями град та грози. Надзвичайники оголосили штормове попередження. Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Львівський портал.

«17 травня в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 17 травня, всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.

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