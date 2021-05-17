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У Львові загорілась альтанка колишнього ресторану

Ольга Денисяка

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У понеділок, 17 травня, на вулиці  Пулюя, 29 у Львові загорілася закинута дерев’яна альтанка ресторану. Під час пожежі ніхто не постраждав. про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Рятувальники отримали повідомлення про займання в альтанці на вул. Пулюя, 29 о 15:16 год, а о 15:30 год. пожежу ліквідували. Пожежа сталась на площі 10 кв м. Аби загасити вогонь, залучали одну пожежну машину.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини загорання наразі встановлюються.

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Фото, відео: Facebook/ Ігор Зінкевич, ДСНС

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