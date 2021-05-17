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У Львові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути

Юлія Осим

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Увечері 17 травня у Льовові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути.  Йдеться про тролейбуси №24, №25 та №31. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як поінформували у ЛКП «Львівелектротранс»,через поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Шота Руставелі тролейбуси на вказаних маршрутах не їздитимуть з 20:00 і до кінця дня сьогодні, 17 травня.

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