У Львові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути

Увечері 17 травня у Льовові тимчасово не курсуватимуть три тролейбусні маршрути. Йдеться про тролейбуси №24, №25 та №31. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як поінформували у ЛКП «Львівелектротранс»,через поточний ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Шота Руставелі тролейбуси на вказаних маршрутах не їздитимуть з 20:00 і до кінця дня сьогодні, 17 травня.

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