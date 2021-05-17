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Синоптики попереджають про град та шквальний вітер на Львівщині

Ольга Денисяка

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У вівторок, 18 травня, у Львівській області синоптики прогнозують погіршення погодних умов, зокрема дощ, град та шквальний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС Львівщини.

Як зазначає Львівський регіональний центр гідрометеорології на території Львівської області 18 травня вдень очікуються грози, подекуди значні дощі, шквали 15 – 20 м/с, град.

Вночі температура повітря становитиме 9—11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +17°C.

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