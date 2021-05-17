На яких вулицях Львова 17 травня не буде світла: адреси

17 травня у частині Львова заплановані відключення електроенергії через ремонтні роботи. Упродовж дня без світла залишаться окремі будинки у Личаківському, Шевченківському та Франківському районах міста. Про це інформує «Львівобленерго», передає Львівський портал.

З 9:00 до 17:00 відключення електроенергії у Львові відбудеться за адресами:

вул. Ген. Чупринки – 103 (Укр.ДЛТУ);

вул. Брюховицька – 169-205;

вул. Коріятовича – всі;

вул. Пікулицька – всі;

вул. Трясила – всі;

вул. Бажана – всі;

вул. Смолича – всі;

вул. Ряснянська – 1-29; 2-50;

вул. Брюховицька – 39,43,45,63,65,69,77,83,87,89,101,105;

вул. Тракт Глинянський – 139,141,147,147а;

вул. Бігова – 17.

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