На яких вулицях Львова 17 травня не буде світла: адреси

17 травня у частині Львова заплановані відключення електроенергії через ремонтні роботи. Упродовж дня без світла залишаться окремі будинки у Личаківському, Шевченківському та Франківському районах міста. Про це інформує «Львівобленерго», передає Львівський портал.
З 9:00 до 17:00 відключення електроенергії у Львові відбудеться за адресами:
- вул. Ген. Чупринки – 103 (Укр.ДЛТУ);
- вул. Брюховицька – 169-205;
- вул. Коріятовича – всі;
- вул. Пікулицька – всі;
- вул. Трясила – всі;
- вул. Бажана – всі;
- вул. Смолича – всі;
- вул. Ряснянська – 1-29; 2-50;
- вул. Брюховицька – 39,43,45,63,65,69,77,83,87,89,101,105;
- вул. Тракт Глинянський – 139,141,147,147а;
- вул. Бігова – 17.
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Юлія Осим