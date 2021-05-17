Львівська «Галичанка» стала чемпіонкою України з Гандболу

Львівський клуб «Галичанка» всьоме став чемпіоном України з Гандболу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.
16 травня завершився чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2020/2021. Львівський клуб достроково став чемпіоном України. Тож, на матчі дівчата виходили вже у статусі чемпіонок.
Львівська «Галичанка» у фінальному, 13-му турі, приймала ужгородські «Карпати» та миколаївський «Реал».
Результати всіх ігор 13 туру:
- Галичанка – Реал – 36:19
- Реал – Карпати – 26:26
- Карпати – Галичанка – 24:31
На честь перемоги після гри дівчата влаштували чемпіонський танець на церемонії нагородження.
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Фото: Галичанка
Ольга Денисяка