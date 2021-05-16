ОСТАННІ НОВИНИ

Веслувальник зі Львова виборов «бронзу» етапу Кубка світу

Наталя Дуляба

|

31-річний Віталій Вергелес здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в Угорщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Віталій Вергелес виступав у каное-двійці на дистанції 500 м разом із волинянином Андрієм Рибачком. Пробившись до фіналу етапу Кубка світу, хлопці здобули «бронзу».

Першість отримали іспанці, другими стали угорці. Від переможців наші спортсмени відстали лише на 0,81 сек.

Реклама партнерів

У неділю, 16 травня, львів’янин Віталій Вергелес також позмагається за медаль на дистанції 200 м у каное-двійці із Анастасією Четверіковою.

Зазначимо, що I етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное (спринт) проходить в угорському Сегеді 14-16 травня. У цих змаганнях беруть участь найсильніші спортсмени з 65 країн світу. Збірну України представляють 28 веслярів, серед яких Віталій Вергелес – єдиний спортсмен зі Львівщини.

Додамо, що 31-річний Віталій Вергелес є майстром спорту України міжнародного класу. Торік на етапі Кубка світу він у парі з Анастасією Четверіковою виграв «бронзу» у каное-двійці.

Протягом 2020 року олімпійська спільнота Львівщини двічі визнавала Віталія Вергелеса найкращим спортсменом області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...