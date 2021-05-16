Веслувальник зі Львова виборов «бронзу» етапу Кубка світу

31-річний Віталій Вергелес здобув бронзову медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в Угорщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Віталій Вергелес виступав у каное-двійці на дистанції 500 м разом із волинянином Андрієм Рибачком. Пробившись до фіналу етапу Кубка світу, хлопці здобули «бронзу».

Першість отримали іспанці, другими стали угорці. Від переможців наші спортсмени відстали лише на 0,81 сек.

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У неділю, 16 травня, львів’янин Віталій Вергелес також позмагається за медаль на дистанції 200 м у каное-двійці із Анастасією Четверіковою.

Зазначимо, що I етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное (спринт) проходить в угорському Сегеді 14-16 травня. У цих змаганнях беруть участь найсильніші спортсмени з 65 країн світу. Збірну України представляють 28 веслярів, серед яких Віталій Вергелес – єдиний спортсмен зі Львівщини.

Додамо, що 31-річний Віталій Вергелес є майстром спорту України міжнародного класу. Торік на етапі Кубка світу він у парі з Анастасією Четверіковою виграв «бронзу» у каное-двійці.

Протягом 2020 року олімпійська спільнота Львівщини двічі визнавала Віталія Вергелеса найкращим спортсменом області.

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