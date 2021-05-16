На Львівщині прогнозують грози та до 21 градуса тепла

Дощі на Львівщині не зупиняються. В понеділок, 17 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду, але з короткочасними грозами. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 4-9 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +21°C. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман.

Також 17 травня на території області збережеться висока (IV клас), а подекуди надзвичайна (V клас) пожежна небезпека.

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