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На Левандівці рятували 4-річного хлопчика, який застряг на дереві

Наталя Дуляба

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У Львові надзвичайникам довелося знімати з дерева 4-річного хлопчика, нога якого застрягла поміж гілками. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу, 15 травня, на вул. Сластіона, 58, що на Левандівці. Тут на дерево заліз 4-річний хлопчик, проте спуститись на землю самостійно вже не зміг.

Дитина забралась на висоту близько метра, де її нога застрягла поміж гілками. Тому на допомогу викликали рятувальників.

Прибувши на місце, надзвичайники надпиляли гілку, аби звільнити ногу хлопчика. Після цього його передали батькам. Медичної допомоги малеча не потребувала.

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