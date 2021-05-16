Львів святкує День музеїв. Перелік безкоштовних екскурсій

18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. До святкувань щороку долучається і Львів, організовуючи з цієї нагоди низку безкоштовних екскурсій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч Львів святкуватиме Міжнародний день музеїв шість днів поспіль – з 18 по 23 травня.

З цієї нагоди більше двох десятків музеїв підготували спеціальні програми, аби переосмислити стосунки з відвідувачами, відкрити цінність музеїв у житті громади. На львів’ян та гостей міста чекають лекції просто неба, відкриття нових виставок, оновлених експозицій та квести для дітей.

Повний перелік запланованих подій у музеях Львова дивіться за цим посиланням.

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Додамо, що тема цьогорічних святкувань – «Майбутнє музеїв: перевинайдення та переосмислення».

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