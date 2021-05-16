20 рятувальників гасили пожежу на Липинського

У суботу, 15 травня, два десятки рятувальників гасили пожежу у п’ятиповерхівці на вулиці Липинського. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла орієнтовно о 15:24 год. у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Липинського, 13, що відразу біля Шевченківської райадміністрації. Займання сталось на балконі однієї з квартир.

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На місце події прибули надзвичайники, які відразу почали гасити полум’я. На те, аби повністю ліквідувати пожежу, двом десяткам рятувальників знадобилось менше 20 хвилин.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Втім вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку і пошкодити дерев’яне вікно.

Що саме спровокувало займання, наразі ще не відомо. Всі обставини події встановлюються.

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