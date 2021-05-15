У Львові хочуть відкрити музей Голокосту

Львівський національний музей історії та релігії планує відкрити свій новий підрозділ – музей Голокосту. У ньому хочуть відтворити побут євреїв, які переховувалися від знищень під час Другої світової війни. Про це повідомив директор установи Орест Малець під час круглого столу у Львівській ОДА.

Більше десяти років музей історії та релігії має на вул. Староєврейській, 36 невелику експозицію «Ті, що рятували Світ», присвячену греко-католицькому духівництву, Митрополиту Андрею Шептицькому і його брату Климентію, а також іншим достойникам, котрі рятували євреїв від нацистських звірств під час Другої світової війни.

Зараз виставку хочуть розширити, відновивши історичну картину тих страшних подій на Галичині, і відкрити окремий музей Голокосту.

«Зараз ми працюємо над тим, що відкрити у Львові в підземеллі музей Голокосту. Таким чином, хочемо відтворити або віртуально, або за допомогою речових експонатів побут євреїв, які переховувалися від знищень. Так, відвідувачі зможуть зрозуміти як це – відчути небезпеку постійних переслідувань. Думаю, за кілька років цей проєкт вдасться втілити у життя», – розповів Орест Малець.

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За даними істориків, за часи нацизму загалом було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн із них припадає саме на Україну.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання «Праведника народів світу», найвищої нагороди неєвреям за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Водночас в Українському інституті національної пам’яті кажуть: ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими.

На Львівщині звання «Праведника народів світу» присвоїли понад сотні мешканців, втім більшість імен досі залишаються невідомими.

Детальніше про «зачистку» євреїв нацистами в окупованій Галичині, про те, хто і як відчайдушно рятував їх під час Голокосту, читайте у статті «Врятувати приреченого».

Нагадаємо, 14 травня Україна вперше на державному рівні вшановувала пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової війни.

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