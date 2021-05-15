ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові хочуть відкрити музей Голокосту

Наталя Дуляба

|

Львівський національний музей історії та релігії планує відкрити свій новий підрозділ – музей Голокосту. У ньому хочуть відтворити побут євреїв, які переховувалися від знищень під час Другої світової війни. Про це повідомив директор установи Орест Малець під час круглого столу у Львівській ОДА.

Більше десяти років музей історії та релігії має на вул. Староєврейській, 36 невелику експозицію «Ті, що рятували Світ», присвячену греко-католицькому духівництву, Митрополиту Андрею Шептицькому і його брату Климентію, а також іншим достойникам, котрі рятували євреїв від нацистських звірств під час Другої світової війни.

Зараз виставку хочуть розширити, відновивши історичну картину тих страшних подій на Галичині, і відкрити окремий музей Голокосту.

«Зараз ми працюємо над тим, що відкрити у Львові в підземеллі музей Голокосту. Таким чином, хочемо відтворити або віртуально, або за допомогою речових експонатів побут євреїв, які переховувалися від знищень. Так, відвідувачі зможуть зрозуміти як це – відчути небезпеку постійних переслідувань. Думаю, за кілька років цей проєкт вдасться втілити у життя», – розповів Орест Малець.

Реклама партнерів

За даними істориків, за часи нацизму загалом було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн із них припадає саме на Україну.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання «Праведника народів світу», найвищої нагороди неєвреям за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Водночас в Українському інституті національної пам’яті кажуть: ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими.

На Львівщині звання «Праведника народів світу» присвоїли понад сотні мешканців, втім більшість імен досі залишаються невідомими.

Детальніше про «зачистку» євреїв нацистами в окупованій Галичині, про те, хто і як відчайдушно рятував їх під час Голокосту, читайте у статті «Врятувати приреченого».

Нагадаємо, 14 травня Україна вперше на державному рівні вшановувала пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової війни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...