«Найкращий в Україні»: як у ліцеї Героїв Крут провели День відкритих дверей

У суботу, 15 травня, у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут відбувся День відкритих дверей. До навчального закладу з різних куточків України приїхали потенційні ліцеїсти та їхні батьки, аби ознайомитися із його історією, традиціями, умовами вступу й принципами навчання, передає кореспондент Львівського порталу.

Для відвідувачів організували екскурсію, яку проводили вихованці ліцею. Присутні оглянули спортивні майданчики, навчальні класи, бібліотеку, їдальню і спальні приміщення. Так усі охочі змогли подивитися, як живуть ліцеїсти, де вчаться і чим займаються. Адже навчання у ліцеї відрізняється від звичайної школи.

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Варто зазначити, що до ліцею прибули абітурієнти з усіх куточків України. До прикладу сім’я Савосюків приїхала з Волині. Школярі та їхні батьки переконані, що «ліцей Героїв Крут – найкращий в Україні», відтак мріють навчатись саме тут.

«Ми переконані, що це найкращий військовий ліцей в Україні. Ми лише приїхали і почали оглядати ліцей, але вже вражені, нам дуже подобається. Діти закінчують 7 та 9 клас і дуже хочуть вступили до найкращого ліцею», – ділиться Лідія Савосюк.

Також гості ліцею зустрілись з керівництвом навчального закладу, аби дізнатись про основні вимоги для вступників.

Заступник начальника ліцею з навчальної роботи підполковник Тарас Грицевич розповів про особливості цьогорічної вступної кампанії. Зокрема, у 2021 році до ліцею вперше можна вступати після закінчення 7 класу. Окрім того, він наголосив, що вступникам потрібно посилено готуватися з таких іспитів: диктант з української мови, математика та фізкультура. Також абітурієнти проходять медичну комісію, психологічний відбір і співбесіду з англійської мови.

«Правила прийому не будуть принципово відрізнятися від минулорічних, принаймні, головні вимоги залишаться незмінними. Особливість цьогорічної вступної кампанії, те що ми вперше набираємо після сьомого класу, бо раніше були лише 8-11 класи. Абітурієнти повинні вже розпочинати свою підготовку, щоб бути впевненими у своєму вступі», – пояснює Тарас Грицевич.

Керівництво ліцею розповідає, що цьогоріч отримали дуже багато запитів від дівчат, які б хотіли навчатись тут. Відтак у навчальному закладі почали підготовку, аби з наступного року відкрити двері для ліцеїсток.

За словами начальника ліцею Юрія Гусара, школярі та їхні батьки змогли на день поринути в життя вихованців ліцею – побачили, як живуть і навчаються ліцеїсти та чим займаються у вільний час. Також він закликає батьків не віддавати хлопців до ліцею на перевиховання, якщо вони не можуть справитись з ними, оскільки до ліцею вступають вмотивовані діти.

«Наші педагоги роблять все, аби розвіяти стереотип про те, що ліцей – це «інтернат для перевиховання проблемних підлітків». Крутяни – це сміливі хлопці, які готові випробувати себе у військовій справі. Спосіб життя ліцеїстів є максимально наближеним до життя військових. Вже через декілька років хлопці стануть курсантами військових вишів і на плечі майбутніх захисників ляже значно більше обов’язків», – розповів Юрій Гусар.

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Фото: Львівський портал, Facebook/Ліцей імені Героїв Крут