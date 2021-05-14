Цього вікенду, 15-16 травня, у Львові відбудеться чемпіонат України з черлідингу серед учнів та студентів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Змагання проходитимуть у Палаці спорту «Галичина» за адресою вул. Керченська, 8.

Торік через пандемію чемпіонат не відбувся, отож цьогорічний старт буде першим чемпіонатом України з черлідингу у Львові за останні два роки.

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Позмагатися до Львова приїдуть провідні команди багатьох міст України: Києва, Харкова, Сум, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Полтави, Івано-Франківська, Дніпропетровської та Донецької областей тощо. А Львівщину представлятимуть команди з трьох клубів: Lviv Angels та Nancy Dolls (м. Львів) і Acro Moves (Львівська обл.).

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