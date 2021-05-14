У Львові тимчасово не їздитимуть тролейбуси на трьох маршрутах

Ввечері 14 та 15 травня тимчасово не курсуватимуть тролейбусні маршрути №24, 25 та 31. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Львівелектротранс».

Тролейбуси не їздитимуть за вказаними маршрутами у п’ятницю, 14 травня, з 20:00 год. до кінця дня та в суботу, 15 травня, з 19:00 год. теж до кінця дня.

Рух тролейбусів призупинять через ремонт дороги на вулиці Шота Руставелі.

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