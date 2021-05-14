У Львові подача гарячої води влітку є дуже збитковою, — Маруняк

Подача гарячої води у літній період є дуже збитковою для «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго». Аби забезпечити мешканців Львова гарячою водою, тепловики потребують дотації з міського бюджету. Як заявила заступниця міського голови Ірина Маруняк, лише на оплату за газ в місяць необхідно 62 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Через таку збитковість багато українських міст просто перестають подавати гарячу воду населенню. У Львові її постачання є постійним, воду виключають тільки на час гідравлічних випробувань.

«Так, на сьогодні в літній місяць ЛМКП «Львівтеплоенерго» потребує 50 млн грн, щоб закупити газ для подачі гарячої води у житлові будинки і бюджетні установи. І це без оплати за транспортування. За транспортування «Львівтеплоенерго» необхідно оплачувати ще 28 млн грн. Для «Залізничнетеплоенерго» на оплату за газ для подачі гарячої води треба 12 млн грн в літній місяць.Тобто для двох теплоенерго лише 62 млн грн на оплату за газ, плюс ще кілька десятків мільйонів гривень на оплату за транспортування газу», — поінформувала заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Вона додала, що вартість газу значно зросла. Цьогоріч місто закуповує газ по ціні 8,5 тис грн за 1000 м3. Тоді як торік влітку 1 тис м3 газу коштувала від 2,5 до 5 тис грн.

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Також теплоенерго, згідно з законодавством, мають здійснювати передоплату за газ, що становить додаткове навантаження.

«Середній дохід «Львівтеплоенерго» в літній місяць становить лише 30-40 млн грн. Тому, як бачимо, щоб була гаряча вода, у літній період місто має суттєво дотувати теплоенерго, бо своїми коштами вони не в змозі забезпечити цю послугу», — відзначила Ірина Маруняк.

Нагадаємо, вже наступного тижня у Львові на місяць виключать постачання гарячої води.

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