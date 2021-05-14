У Львові батьки загиблих воїнів АТО/ООС отримають збільшені виплати

У Львові матерям і батькам загиблих воїнів АТО/ООС збільшили грошові виплати з нагоди Дня матері та Дня батька. Цьогоріч допомога становитиме 10 тисяч грн (раніше була 5 тисяч грн). Таке рішення прийняв виконавчий комітет ЛМР, повідомили Львівському порталу у пресслужбі мерії.

Дію програми поширили на Львівську територіальну громаду. Відтак, матеріальну допомогу отримають 145 матерів та батьків воїнів АТО/ООС, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні – мешканців Львівської МТГ.

Окрім того, з нагоди Дня матері цьогоріч місто також виплатить допомогу матерям дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; неповнолітнім матерям; матері учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан – мешканкам, які зареєстровані у Львівській МТГ. Загальна сума виплат складає 82 тис грн. Грошову допомогу цим матерям виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади.

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