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Renault Megane збив 8-річну мешканку Золочева

Вероніка Рой

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У четвер, 13 травня, у місті Золочів автомобіль Renault Megane на пішохідному переході збив 8-річну дівчинку, що вибігла позаду авто. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 14:30 год. у Золочеві на вул. Чорновола, 2. За даними департаменту цивільного захисту ЛОДА, 53-річний житель міста Буча Київської області, керуючи автомобілем Renault Megane, збив 8-річну дівчинку, що вибігла позаду проїжджаючого авто.

У результаті ДТП 8-річна жителька Золочева отримали травми ноги та була госпіталізована до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит».

Наразі обставини події встановлюються.

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