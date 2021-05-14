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Незаконно надану під розширення кар’єру землю поблизу Миколаєва повернуть державі

Юлія Осим

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Суд вирішив повернути у власність держави земельну ділянку, розташовану неподалік Миколаєва на Львівщині. Понад 4 га землі було передано за підробленими документами орендарю, який планував розширити піщаний кар’єр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Миколаївська райдержадміністрація незаконно передала ТОВ «Агробудсервіс» в оренду земельну ділянку лісового фонду, що знаходиться на території с.Бродки площею 4,3 га та вартістю 13,1 млн грн.

Встановлено, що розпорядження про надання в користування земельної ділянки не видавалось, договір не підписувався та не був зареєстрований у встановленому порядку, а в Державному земельному кадастрі зареєстрована пізніше, ніж права відповідачів на неї. Зазначається, що земельна ділянка була надана товариству в оренду під розширення кар’єру піску для розробки Південно-Тростянецького родовища на підставі підроблених документів.

Відтак, Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов прокурорів в інтересах держави до Миколаївської райдержадміністрації та ТОВ «Агробудсервіс» про повернення земельної ділянки у власність держави .

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