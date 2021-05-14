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Нетверезий львів'янин заснув за кермом, коли патрульні оформляли на нього протокол

Юлія Осим

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У Львові патрульні зупинили 59-річного чоловіка за кермом Chevrolet Aveo у нетверезому стані. Поки на нього оформляли адмінматеріали, львів’янин заснув у своєму автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вчора, 13 травня, вдень патрульні отримали виклик про порушення ПДР на вулиці Любінській водієм автомобіля Chevrolet Aveo.

Маючи орієнтування, екіпаж зупинив згаданий транспортний засіб. Водій автівки, 59-річний львів’янин, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

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Як виявилося, він доїхав до свого будинку. На його захист вийшла дружина. Вона почала просити відпустити чоловіка додому і вибачити йому порушення. У присутності свідків водій відмовився від перевірки на стан сп’яніння. Коли дружина зрозуміла, що вплинути на патрульних не може, почала тиснути на свідків. Проте їй і це не допомогло.

Поки патрульні оформляли на водія протокол за керування в нетверезому стані та постанови за порушення інших ПДР, помітили, що він просто заснув в своєму автомобілі.

Зазначимо, що за останню добу патрульні склали 11 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

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