На Львівщині відремонтують дорогу Турка-Лопушанка

Цього року на Львівщині планують капітально відремонтувати дорогу Турка-Лопушанка. Ремонт проводитимуть на двох ділянках: від Турки до села Вовче та від Вовчого до Лопушанки. Про це повідомив у Facebook заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, передає Львівський портал.

За словами посадовця, щодо першого напрямку протяжністю 7 кілометрів, проектно-кошторисна документація наразі проходить експертизу. Після цієї процедури оголосять тендер. На цей рік виділили 50 мільйонів гривень. Для ремонту другої ділянки на сьогодні профільний департамент розробляє проектно-кошторисну документацію. До серпня її мають завершити.

Юрій Бучко наголосив, що ця дорога є стратегічно важливою для гірського регіону та веде до перспективного пункту пропуску Лопушанка-Міхновець.

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«Розуміючи важливість цього напрямку та враховуючи незадовільний стан дороги, з місцевого бюджету виділили 1 мільйон гривень для ліквідації ямковості. Також плануємо залучати кошти з державного дорожнього фонду. Від вчора техніка вже працює», – зазначив Юрій

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Фото: Facebook/Юрій Бучко