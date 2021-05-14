ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині відремонтують дорогу Турка-Лопушанка

Ольга Денисяка

|

Цього року на Львівщині планують капітально відремонтувати дорогу Турка-Лопушанка. Ремонт проводитимуть на двох ділянках: від Турки до села Вовче та від Вовчого до Лопушанки. Про це повідомив у Facebook заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, передає Львівський портал.

За словами посадовця, щодо першого напрямку протяжністю 7 кілометрів, проектно-кошторисна документація наразі проходить експертизу. Після цієї процедури оголосять тендер. На цей рік виділили 50 мільйонів гривень. Для ремонту другої ділянки на сьогодні профільний департамент розробляє проектно-кошторисну документацію. До серпня її мають завершити.

Юрій Бучко наголосив, що ця дорога є стратегічно важливою для гірського регіону та веде до перспективного пункту пропуску Лопушанка-Міхновець.

Реклама партнерів

«Розуміючи важливість цього напрямку та враховуючи незадовільний стан дороги, з місцевого бюджету виділили 1 мільйон гривень для ліквідації ямковості. Також плануємо залучати кошти з державного дорожнього фонду. Від вчора техніка вже працює», – зазначив Юрій

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Юрій Бучко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...