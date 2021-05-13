За привласнення понад 252 тисяч музичної академії у Львові двом підприємцям «світить» тюрма

Двоє підприємців під час ремонту одного з приміщень Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка привласнинили понад 252 тисячі грн бюджетних коштів. Тепер викритим зловмисникам загрожує позбавлення волі до восьми років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що директор підприємства-підрядника, 33-річний мешканець Львівського району, у грудні 2019 року уклав угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт у внутрішньому подвір’ї одного з приміщень, що належать Львівській національній музичній академії ім. М.Лисенка.

Зловживаючи службовим становищем, підприємець складав та підписував акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, що підвищило їхню вартість. Таким чином, він незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 252 тисячі гривень.

Його пособник,57-річний підприємець, який мав здійснювати технічний нагляд за об’єктом будівництва, знаючи про внесення недостовірних відомостей, підписав та завірив печаткою підроблені акти виконаних робіт.

Реклама партнерів

Директору підприємства-підрядника повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення) ККУ. Іншому фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у скоєнні згаданих правопорушень.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.