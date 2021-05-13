У Стрийській районній лікарні відкрили оновлене приймальне відділення

У Стрийській центральній районній лікарні завершили реконструкцію приймального відділення (відділення надання невідкладної медичної допомоги). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У приймальному відділенні провели капітальний ремонт, а саме: замінили вікна та сантехніку, встановили нові меблі та медичне обладнання, облаштували операційні, кімнати для лабораторій, приміщення для надання невідкладної допомоги та місця для під’їзду автомобілів швидкої допомоги. Також встановили комп’ютерний томограф та ультразвукову діагностичну систему.

Окрім того, замінили систему вентиляції, електрику, каналізаційну мережу та систему водопостачання. Кошторисна вартість ремонту склала 9 272,1 тис грн. Фінансування робіт відбувалося в межах програми «Велике будівництво».

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У ЛОДА додали, що на рік приймальне відділення Стрийської центральної районної лікарні обслуговує близько 10 тис. пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування. Окрім того, до травмпункту лікарні щороку звертається приблизно 5 тис. осіб. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги працює в цілодобовому режимі надаючи медичну допомогу в невідкладних станах.

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Фото: ЛОДА